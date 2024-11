Carlo Conti in lutto il dolore nell’annuncio | Con te perdo un pezzo della mia vita

Leggi su Caffeinamagazine.it

Il mondo dello spettacolo italiano è inper la scomparsa di Fernando Capecchi, storico manager di artisti, noto per il suo straordinario talento nel riconoscere e coltivare i grandi nomiscena televisiva e cinematografica italiana. Capecchi si è spento oggi, venerdì 19 novembre, lasciando la moglie Anna e i figli Silvio ed Elena.La carriera di Capecchi ebbe inizio lontano dal mondo dello spettacolo: lavorava come venditore di piante. Tuttavia, la passione per l’intrattenimento lo spinse a intraprendere una nuova strada. Nel piccolo borgo di Ramini, vicino Pistoia, Capecchi fondò la Vegastar, un’agenzia di management artistico che avrebbe lanciato alcuni dei volti più celebri dello showbiz italiano. Capecchi scoprì e guidò artisti come, Leonardo Pieraccioni e Giorgio Panariello, formando un trio iconicocomicità etelevisione toscana.