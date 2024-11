Bisseck da record | con lui in campo non si perde mai

Leggi su Ilnerazzurro.it

Yannè sicuramente una delle maggiori sorprese di questo avvio di stagione nerazzurro. Il centralone tedesco classe 2000 arrivato nell’estate del 2023 dall’Aahrus, tra lo scetticismo generale, sta dimostrando sempre più affidabilità e prestazioni di livello come “braccetto della retroguardia nerazzurra”. Chiara dimostrazione di questo sono le grandi prestazioni contro Manchester City ed Arsenal in Champions League, unite al goal contro l’Hellas Verona nella scorsa giornata di campionato.da: il talismano di Simone Inzaghi, da quanto è arrivato all’Inter, detiene unmolto lusinghiero. Quando è sceso inin Serie A, infatti, l’Inter non ha mai perso. Sono 24 ad oggi le presenze del numero 37 nel massimo campionato italiano, tutte senza sconfitta. Simone Inzaghi si gode il suo talismano ed è pronto a lanciarlo da titolare anche al “Franchi” contro la Fiorentina, visto lo stop di Pavard.