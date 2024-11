Ilveggente.it - Berrettini in top five: un ritorno con il botto

, risultato impressionante: sopra di lui ci sono solo i big.Matteonon è mai entrato in top. È stato a tanto così dal posizionarsi sul quinto gradino della classifica mondiale, ma alla fine, a causa dei numerosissimi infortuni con cui ha dovuto fare i conti lungo il suo cammino, non è riuscito ad andare al di là del sesto posto. Che è comunque un risultato ragguardevole, pazzesco. Un traguardo che non tutti sono e saranno in grado di raggiungere.in top: uncon il(LaPresse) – Ilveggente.itIncredibile lo è, nel suo caso, soprattutto perché c’è stato un momento in cui il pubblico italiano credeva di averlo “perso” per sempre. Sembrava non esserci pace, infatti, per il gigante romano, costretto ad estenuanti stop&go e a forfait vari che hanno pregiudicato, per forza di cose, anche il suo stesso posizionamento in classifica.