Bancomat e pos in tilt in tutta Italia difficoltà per pagamenti e prelievi | le banche coinvolte

Il Black Friday, uno dei giorni più attesi per lo shopping, è stato caratterizzato da forti disagi per milioni di utenti ina causa di un down nei servizi di pagamento elettronico. Molte persone hanno segnalatonell’utilizzo di carte di credito e debito sia per itramite Pos che, in misura minore, per acquisti online epresso gli sportelli.Il blackout è iniziato nella mattinata di giovedì 28 novembre ed è stato causato da un problema tecnico riconducibile all’azienda francese Worldline, uno dei principali operatori didigitali. La compagnia ha spiegato che il disservizio è stato provocato da “gravi danni ai cavi e alla rete del nostro fornitore” durante lavori di installazione di tubature del gas da parte delle autorità locali. L’interruzione ha avuto ripercussioni sui principali circuiti di pagamento, tra cui Nexi,e Pago, con effetti particolarmente pesanti per i clienti di Bper Banca e Banco Bpm.