Quotidiano.net - Assoutenti, entro domani adeguemanti multe, rebus nuovo Codice

Scadeil terminecui il governo deve varare l'aggiornamento biennale delle sanzioni stradali. Ad affermarlo è, che ricorda come in base all'art. 195 deldella strada lesono aggiornate ogni due anni "in misura pari all'intera variazione, accertata dall'Istat, dell'indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati (media nazionale) verificatasi nei due anni precedenti". Lo stesso articolo stabilisce inoltre che "il 1 dicembre di ogni biennio", il Ministro della giustizia di concerto con il Mef e il Mit "fissa, seguendo i criteri di cui sopra, i nuovi limiti delle sanzioni che si applicano dal 1 gennaio dell'anno successivo". L'aggiornamento delleera stato sospeso dal governo fino a fine 2024 con la legge di bilancio del 2023, in considerazione dell'emergenza energia e della pandemia Covid.