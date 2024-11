Davidemaggio.it - Ascolti TV | Giovedì 28 Novembre 2024. Don Matteo recupera (22.1%), Endless Love 13.8%

Leggi su Davidemaggio.it

Nella serata di ieri,28, su Rai1 la fiction Donha interessato .000 spettatori pari al % di share. Su Canale5 la diziha appassionato .000 spettatori con uno share del %. Su Rai2 il ciclo Delitti in Famiglia intrattiene .000 spettatori pari al %. Su Italia1 Le Iene presentano: La cura, tutto quello che devi sapere per stare meglio incolla davanti al video .000 spettatori (%). Su Rai3 Splendida Cornice segna .000 spettatori e il %. Su Rete4 Dritto e Rovescio totalizza un a.m. di .000 spettatori (%). Su La7 PiazzaPulita raggiunge .000 spettatori e il %. Su Tv8 per l’Europa League Real Sociedad-Ajax ottiene .000 spettatori con il %. Sul Nove Il Contadino Cerca Moglie raduna .000 spettatori (%). Sul 20 Transformers 3 fa sintonizzare .000 spettatori (%).