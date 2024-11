Justcalcio.com - Arrigo Sacchi avverte il Real Madrid del pericolo imminente dell’Atalanta: “Volano, vanno a 1.000 all’ora”

2024-11-29 07:57:38 Lettori di JustCalcio.com, vi riportiamo in versione integrale l’ultima notizia sulla serie A pervenuta in redazione:leggendario allenatore italiano che fu direttore sportivo deldal dicembre 2004 al dicembre 2005avvisa la squadra che il suo connazionale si allena Carlo Ancelotti in vista della prossima partita di Champions League Bergamo.Il 78enne ex allenatore italiano, che ha rivoluzionato il calcio europeo con il Milan tra la fine degli anni Ottanta e l’inizio degli anni Novanta, metteva in guardia sulle qualità di L’Atalanta di Gian Piero Gasperini.con Florentino Pérez nel 2005Ramon Navarro“L’Atalanta rende facili anche le cose più difficili e questa è una qualità notevole”, ha spiegato‘La Gazzetta dello Sport’.