Vendita Fimer. Chienni. “Adesso abbiamo un interlocutore certo”

Arezzo, 28 novembre 2024 – Il sindaco di Terranuova Bracciolini Sergioha accolto con grande soddisfazione la notizia dell'acquisto dida parte di una società legata alla McLaren. "Finalmente la procedura è arrivata a compimento e l'azienda ha un nuovo proprietario: MA Solar Italy Limited, società del gruppo McLaren Applied LTD - ha ricordato- È importante che si sia arrivati ??all'assegnazione entro l'anno perché l'azienda aveva ed ha bisogno di ripartire a pieno regime quanto prima. Finalmenteun, il compito di tutti sarà quello di vigilare che il piano industriale tuteli lo sviluppo futuro dello stabilimento terranuovese". "Il pensiero va ai lavoratori che con grandissima dignità hanno lottato per mantenere in vita l'azienda, nonostante tutti gli errori della precedente proprietà - ha concluso- Il pensiero va a tutte quelle aziende fornitrici che, pur avendo sostenuto l'azienda, all 'interno della procedura non vedranno soddisfatti i loro crediti.