Secoloditalia.it - Trump sigilla il confine col Messico con una telefonata. E per la pace si affida a un “veterano” del Vietnam

Leggi su Secoloditalia.it

Donald, fresco di una vittoria elettorale che lo riporta alla Casa Bianca, non perde tempo e interviene a gamba tesa su guerra e immigrazione. È bastata una chiamata alla presidente messicana per ottenere la ciò che voleva da tempo: chiudere le frontiere. «Ho appena avuto una bellissima chiamata con la nuova presidente, Claudia Sheinbaum Pardo. Ha accettato di fermare la migrazione attraverso ile verso gli Stati Uniti, chiudendo di fatto il nostromeridionale», scrive il tycoon su Truth Social. «Una conversazione produttiva», l’ha definita con un filo di ironia scatenando il plauso dei suoi sostenitori.Dazi come leva: la strategiaDietro il successo della conversazione, vi è però una minaccia precisa.aveva annunciato un dazio uniforme del 25% su tutti i beni provenienti dalse il Paese non avesse adottato misure per contenere il flusso di migranti e droghe verso gli States.