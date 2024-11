Gaeta.it - Torna la Pigotta dell’Unicef: la bambola solidale che combatte la malnutrizione infantile

Leggi su Gaeta.it

Facebook WhatsAppTwitter La tradizione natalizia dellaquest’anno in molte piazze italiane, offrendo una opportunità di aiuto concreto ai bambini che soffrono di. Questa iniziativa è accompagnata dalla presenza dell’attrice e conduttrice Alessia Marcuzzi, che per il secondo anno consecutivo presta la sua immagine al progetto. La campagna promuove non solo la vendita di queste speciali bambole di pezza, ma soprattutto la sensibilizzazione riguardo alla crisi alimentare che colpisce milioni di bambini nel mondo.La grave situazione dellaL’Unicef lancia un appello per sensibilizzare l’opinione pubblica sull’allarmante fenomeno della, che non è solo una questione di fame, ma ha ripercussioni gravissime sulla salute e sullo sviluppo dei bambini.