Test Teatro Stage, performance e dibattito contro violenza sulle donne

Tempo di lettura: 4 minutiIn occasione della Giornata internazionale per l’eliminazione dellale, nella serata dello scorso lunedì 25 novembre, in un affollatissimo salone del Convento San Francesco Benevento, un gruppo di allieve e allievi di, il Laboratorio di recitazione e sperimentazione scenica, fondato e diretto da Monica Carbini, ha proposto una serie di, volute e pensate appositamente per questo importante appuntamento, istituito dalle Nazioni Unite nel 1999, volto alla sensibilizzazione sui temi dellae della disparità di genere e a ricordare la realtà della condizione femminile, in molti paesi del mondo tristemente anacronistica e regolata, per retaggi culturali tribali e/o anche per leggi oppressive, da totale discriminazione e schiavitù.