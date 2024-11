Tvplay.it - Sorpresa Inter, l’ufficialità non svela tutto: la clausola lascia di stucco

Leggi su Tvplay.it

L’ha reso ufficiale la notizia, ma in realtà emergono alcuni dettagli che preoccupano rispetto a quanto potrà accadere in futuro: un dettaglio genera incertezze.Un autogol di Lukeba ha consegnato all’la vittoria di misura in Champions League contro il Lipsia. Giunti alla quinta giornata della competizione europea più importante per club, la formazione guidata da Simone Inzaghi conquista tre punti importanti per mantenersi al secondo posto in classifica, alle spalle soltanto del Liverpool: 15 punti per gli inglesi, 13 per i nerazzurri.non: ladi(LaPresse) – tvplay Una serenità importante per ciò che concerne il prosieguo del percorso, che consente alla società di lavorare su aspetti che consolidino la base tecnica della squadra.