Simona Branchetti ha un nuovo fidanzato: ecco chi è l'affascinante uomo d'affari con cui è stata paparazzata

ha un! Dopo la fine del primo matrimonio con Federico Quaranta, la conduttrice televisiva èassociata a diversi uomini famosi, ma chi è ilamore?Il volto del Morning Show e Pomeriggio Cinque News ha una dolce metà inedita! A paparazzare Simonettainsieme almisterioso è stato il settimanale Chi; a quanto pare la conduttrice ha finalmente ritrovato il sorriso dal punto di vista sentimentale. In passato, in effetti, in questo senso si era mostrata un po’ diffidente.Al settimanale di Signorini, infatti, aveva dichiarato quanto segue: “Sono di mio abbastanza diffidente, però allo stesso tempo sono idealista e conciliare le due cose è complicato. L’amore è una partita difficile, io sono aperta all’amore, se arriva ben volentieri, se non arriva ho un mio equilibrio”.