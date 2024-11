Lanazione.it - Sansepolcro: al via la riorganizzazione del servizio di raccolta rifiuti per migliorare la sostenibilità e il decoro urbano

Arezzo, 28 novembre 2024 – Aumentare quantità e qualità della differenziata mettendo a disposizione dei cittadini undimoderno, per raggiungere il 70%, di differenziata come stabilito dalla normativa europea e regionale. Tutto pronto aper l’avvio delladeldideiurbani, promossa dall’Amministrazione comunale in collaborazione con Sei Toscana Tra le principali novità, a partire da dicembre, è prevista la sostituzione dei vecchi cassonetti con nuovi contenitori stradali tecnologicamente avanzati, progettati perile ottimizzare la gestione dei. I nuovi cassonetti, dotati di sistemi informatizzati, permetteranno di associare ogni conferimento alla singola utenza, garantendo maggiore efficienza e tracciabilità.