Rinnovo contratti nella Pa | una vergogna per il governo un harakiri per la Cisl

Anche la Pubblica Amministrazione sta arrivando lentamente a concludere la sua tornata contrattuale. Per primi stanno arrivando i dipendenti delle funzioni centrali, i veri statali, con un’ipotesi di aumento del 6% per il periodo 2022-24. Laha firmato la pre-intesa, mentre Cgil e Uil sono fortemente contrarie e hanno negato la firma.Si pensava che con la nuova finanziaria fosse previsto un recupero salariale, che invece non c’è stato. Che tipo di contratto si tratta? È un buon contratto che soddisfa le esigenze dei lavoratori oppure uncontrattuale truffa? Senza tema di smentita possiamo dire che si tratta di un contratto dellaper il, ma soprattutto per la.Iservono almeno per recuperare il potere di acquisto eroso dall’inflazione, che invece nei nuovi accordi non viene minimamente tutelato.