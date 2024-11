Questo è per voi Grande Fratello sorpresa clamorosa Tutti riuniti in casa fanno la scoperta più inaspettata

Leggi su Caffeinamagazine.it

Momento molto particolare al, infatti nella giornata del 28 novembre c’è stato un vero e proprio regalo della produzione ai concorrenti. Nessuno di loro si aspettava una simile mossa da parte degli autori, ma sicuramente col benestare anche di Alfonso Signorini i protagonisti di questa edizione hanno potuto ricevere qualcosa di inaspettato.Ehanno gradito particolarmenteregalo del. I concorrenti sono rimasti increduli e poi ovviamente hanno detto grazie pergesto. Subito dopo hanno messo in pratica ciò che gli era stato detto dalla regia e la loro giornata è stata in un certo senso stravolta in positivo.Leggi anche: “Loro al posto di Signorini”. Rivoluzione al, arrivano due conduttori in coppia, regalo ai concorrenti: cosa hanno ricevuto inCome è possibile leggere sul sito ufficiale del, è spettato a Tommaso e Luca parlare agli altri concorrenti e a prendere in mano il regalo valido peri concorrenti.