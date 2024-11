Gaeta.it - Protesta per il piano di dimensionamento scolastico in Abruzzo: parole dure da parte del PD

Leggi su Gaeta.it

Facebook WhatsAppTwitter Ildiapprovato dalla giunta regionale dell’Aquila sta sollevando forti reazioni. In particolare, il Partito Democratico abruzzese esprime preoccupazioni e opposizione per le modalità di attuazione, che puntano principalmente a tagli e accorpamenti. Questo approccio, secondo il partito, non solo ignora il coinvolgimento delle comunità locali, ma rischia di compromettere la qualità dell’istruzione in una regione che ambisce a investire nel proprio futuro.Critiche alle modalità delapprovatoIl segretario regionale del PD, Daniele Marinelli, ha sollevato interrogativi sul metodo scelto dalla giunta per attuare ildi. Secondo Marinelli, il fatto che le decisioni siano state prese senza un adeguato coinvolgimento delle comunità locali rappresenta un grosso errore.