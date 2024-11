Ilgiorno.it - Poliziotto accoltellato a Lambrate, Di Martino incontra La Russa a Palazzo Madama: “Niente Ambrogino da Milano? Rimediamo noi”

Il presidente del Senato, Ignazio La, hato aa Roma il vice ispettore Christian Di. Diè statolo scorso maggio alla stazione dida un 37enne di origine marocchina mentre cercava di impedirgli il lancio di pietre contro i passanti. Attraverso lui voglio ringraziare tutte le Forze dell'ordine, tutti gli uomini e le donne delle Forze dell'ordine che ogni giorni fanno qualcosa per la nostra sicurezza. Mi ha colpito il fatto che questo semplice riconoscimento a lui, ma a lui significa alle Forze dell'ordine, non sia arrivato direttamente nella sua città di operatività, e alloranoi", ha detto Lafacendo riferimento alla mancata assegnazione all’agente degli Ambrogini d'oro, l'onorificenza della città diconsegnata a chi si è maggiormente distinto per impegno civico.