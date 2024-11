Iodonna.it - Ovunque vada, il principe William non smette di far notizia per la sua barba. Che forse sta lasciando crescere per il bene della monarchia

Ilsarà un re barbuto come i suoi avi post vittoriani?convinto dall’enorme interesse suscitato dalla suasui social (l’ha rivelata al mondo la scorsa estate, in un video di congratulazioni agli atleti olimpici inglesi), l’erede al trono mostra una certa riluttanza a radersi. Persino la figlia Charlotte, che pare sia scoppiata a piangere la prima volta che ha visto il padre barbuto, ora sembra essersi affezionata al nuovo look. Enon si ferma: la sta facendoancora di più. Il, sorriso ein Sudafrica (senza Kate) per gli Earthshot Prize X Ilancora più barbuto, piace sui socialA dimostrarlo è il look presentato ieri dal 42ennenel corso dei Tusk, i premi per la conservazione assegnati al Savoy di Londra, in presenza di star come Idris Elba, Ronnie Wood dei Rolling Stones e Mark Knopfler dei Dire Straits.