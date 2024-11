Gaeta.it - Omicidio Francesco Pio Maimone: un caso che riflette la violenza mafiosa a Napoli

Il delitto diPio, avvenuto tra il 19 e il 20 marzo 2023 sul lungomare di, ha scosso la comunità locale. La vittima, colpita al petto da un proiettile, è divenuta simbolo di unache affonda le radici nelle dinamiche mafiose. Durante il processo, l'avvocato Sergio Pisani, legale della vittima, ha chiarito le circostanze che hanno portato a questo tragico evento. Il delitto non è stato il risultato di futili motivi ma un messaggio violento all'interno di una guerra tra bande, collegata a un affare banale: un paio di scarpe firmate.la natura dell': un gesto di dominioSergio Pisani ha sottolineato come l'dirientri in un "meccanismo di controllo sociale tipicamente mafioso". Secondo la sua analisi, la pistola nelle mani dei criminali non simboleggia solo un'arma, ma rappresenta un linguaggio di oppressione e disprezzo.