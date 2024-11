Sport.quotidiano.net - Nuoto. Bondavalli e Lupi esaltano la De Akker

La Deviaggia forte non solo nella palla. I tecnici Mazzoli e Odaldi escono soddisfatti dalla piscina di Riccione per gli assoluti di. Otto le finali conquistate. Il capitano Mattia, a 28 anni si conferma ai vertici nuotando i 200 rana con il personale in 2.08.82 toccando settimo posto e conquistando la finale A nei 400 misti. Samueleconclude in 55.21 nei 100 dorso. Domina la finale B dei 50 rana Luca Pinca in 26.95, siglando il personale. La capitana Andrea Pescio, a 26 anni continua la crescita. Con il tempo di 1.00.08 nei 100 farfalla è dodicesima. Per lei finale anche nei 200 misti. Nei 50 rana le raniste Alice De Simone e Giorgia Guerra chiudono all’undicesimo e tredicesimo posto. Stefano Ballo si riscalda nella gara regina dei 100 stile nuotando in 49.