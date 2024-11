Movieplayer.it - Mirabile Visione: Inferno, disponibile la colonna sonora originale firmata da Fabrizio Campanelli

Cosa direbbe Dante Alighieri se vedesse il mondo di oggi? Se lo sono chiesto il regista Matteo Gagliardi e gli autori della score, oggisu tutte le piattaforme,ed Enrico Goldoni.su tutte le piattaforme ladi, tributo alla Divina Commedia firmato da Matteo Gagliardi e musicato dai compositoried Enrico Goldoni.ha già coinvolto gli studenti di centinaia di scuole su tutto il territorio nazionale imponendosi come il documentario più visto al cinema nella scorsa stagione 2023/2024 e sta proseguendo le proiezioni con una costante programmazione di matinèes per le scuole. Laè stata prodotta in due fasi che hanno visto alternarsi l'esecuzione di due fra le migliori orchestre al mondo.