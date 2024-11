Ilrestodelcarlino.it - Microfono aperto e Babbo Natale. Il teatro dei giovani a Decima

Sabato, nel circolo Bunker in via Sicilia a San Matteo della, secondo appuntamento, alle 18, con la rassegna teatrale ‘Young - Off’: ‘Aperitivo Open - Mic’, con band musicali e slam poetry, per poi continuare alle 21 con ‘Autentica – Come ho imparato a non preoccuparmi e ad amare me stessa’, performance di Collettivo Crisi Collettiva. La rappresentazione è tratta dallo studio del libro ‘Nati per vincere’, di Muriel James e Dorothy Jongeward. Alle 22,30 seguirà un dj set. Domenica, sempre a, è in programma il terzo appuntamento della rassegna alle 16,30, nella sala polivalente del centro civico in via Cento con Zaroche presenta ‘B il bambino’, spettacolo teatrale per bambini da 3 a 10 anni liberamente tratto da ‘Il piccolo B’, di Joe Agee. L’ingresso è gratuito.