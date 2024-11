Lettera43.it - Meloni a pranzo al Quirinale da Mattarella, di cosa hanno parlato

Leggi su Lettera43.it

La premier Giorgiamercoledì è stata aalper un incontro riservato con il presidente della Repubblica, Sergio. Secondo quanto scrive il Corriere della Sera, il faccia a faccia si è concentrato su una serie di temi cruciali per l’agenda politica, in particolare il recente stop delall’emendamento incluso nel decreto fiscale per raddoppiare i finanziamenti ai partiti tramite il meccanismo del due per mille. Mentre andava in scena lo scontro tra Forza Italia e Lega sul canone Rai, scrive il Corriere, tra iani aleggiava del malcontento verso i rilievi degli uffici giuridici della Presidenza della Repubblica. Durante l’incontro con la premier,avrebbe quindi chiarito che le obiezioni delnon sono state politiche ma procedurali.