Manchester United-Bodo Glimt oggi in tv | programma orario e diretta Europa League 2024 2025

Leggi su Sportface.it

Ile come vedere in tv, partita valida per la quinta giornata di. Dopo tre pareggi consecutivi, nell’ultimo turno i Red Devils hanno raccolto la prima vittoria nella competizione salendo a sei punti, e hanno ora l’occasione di affrontare unarivale in classifica per provare il sorpasso, sfruttando anche la spinta del pubblico di casa. Ma quella norvegese, come ben noto, non è una squadra da sottovalutare, come testimoniano i sette punti raccolti nei primi tre incontri. Il fischio d’inizio è inalle ore 21:00 di giovedì 28 novembre.STREAMING E TV – La partita sarà visibile intv e in esclusiva su Sky Sport canale 255, oltre che in streaming su Sky Go e Now Tv.in tv:SportFace.