Luci d'Artista, De Luca rinuncia all'inaugurazione

Tempo di lettura: 2 minutiÈ tutto pronto, o quasi per l’edizione 2024-2025 di, l’evento natalizio della città di Salerno che si prepara ad essere inaugurato domani alle 17. Ma la prima sorpresa è l’assenza, almeno stando all’invito ufficiale del Comune di Salerno, del governatore Vincenzo Deche, salvo sorprese all’ultimo minuto non parteciperà al taglio del nastro o meglio alla prima accensione che verrà effettuata nella villa comunale. Stamani, all’interno dell’area verde, gli operai erano freneticamente al lavoro per l’istallazione delle, combattendo contro una fitta pioggerella che per tutta la giornata ha interessato il Comune capoluogo. nessuno al momento sa dire perché il presidente della regione Campania non sarà presente. Denon è quasi mai mancatoche però quest’anno dovrà fare a meno anche di altre presenze importanti come il passaggio in piazza Flavio Gioia, alla rotonda dove a causa di ritardi della ditta che doveva fornire le luminarie bisognerà aspettare il 6 dicembre quando il Comune di Salerno ha annunciato verrà anche acceso il mega albero di Natale in piazza Portanova.