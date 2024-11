Lanazione.it - L’inverno caldo di Siena, esodo di 270 dipendenti al colosso farmaceutico Gsk

, 28 novembre 2024 – Invernosul fronte occupazionale. Ilmondiale della biofarmaceutica Gsk – che proprio sucon il sito cittadino e quello di Rosia raggiunge la produzione di circa 60 milioni di vaccini per 400 milioni di fatturato – ha annunciato ieri un piano di investimenti per 260 milioni sul sito di Rosia, sintomo della voglia di continuare a investire sul territorio, ma anche un programma di uscite volontarie e incentivate fino a 270 posti di lavoro in due anni. Una notizia improvvisa e che ha fatto scattare l’allarme per le parti sociali, in un territorio che conta 4.500 persone in situazione di crisi aziendale e che sta già fronteggiando la perdita di 500 posti di lavoro, con la chiusura di AviCoop a Monteriggioni a luglio e la delicatissima situazione di Beko, che ha annunciato la chiusura dello stabilimento e la conseguente fuoriuscita di 300 lavoratori entro il 31 dicembre 2025.