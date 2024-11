Iodonna.it - "Liebe ohne Leiden" è una frase tedesca che in vuol dire "amore senza sofferenza". Simbolo del loro legame

Leggi su Iodonna.it

«L’avevamo detto e lo stiamo per fare». Così Michelle Hunziker ha reso partecipi i follower della decisione presa insieme alla primogenita Aurora Ramazzotti. Madre e figlia si sono regalate lo stesso tatuaggio: unaincisa sulla pelle che ha un significato profondo. “”, infatti, è unache in italiano”. Tatuaggi e salute della pelle: cosa sappiamo? X Leggi anche › Tatuaggi padre e figlia: idee e simboli per unspeciale › Tatuaggi dell’amicizia, idee per sigillare unspeciale Michelle Hunziker e Aurora Ramazzotti, stesso tauaggio per madre e figlia«Che cosa ci siamo tatuate Auri ed io?», chiede la conduttrice tv tra le Instagram Stories, stuzzicando la curiosità dei follower.