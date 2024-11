Secoloditalia.it - L’editoriale. Italia decisiva per la nuova Commissione. Sinistra strozzata dal cordone (sanitario)

Su queste colonne ribadiamo pazientemente da mesi come laeuropea, i cespugli rosso-verdi e la ridotta liberale di rito macroniano si ostinano a non accettare larealtà: il fatto, democratico, che le istituzioni europee non sono più un loro appannaggio. In preda all’horror vacui collettivo, costoro hanno cercato in tutti i modi di occultare il risultato politico delle elezioni europee, fin da subito: dal famoso caminetto degli sconfitti, quello fra Macron e Scholz, con la spartizione spudorata dei primi top job. Si sono illusi poi – con il soccorso parlamentare dei Verdi al discorso programmatico di Ursula von der Leyen – di poter riproporre la stessa pseudo-maggioranza, al prezzo di riconsegnare l’intero sistema industriale europeo allo schema del fanatismo ambientalista. E hanno provato infine ad innalzare un goffo e grottesconei confronti dell’unico capo di governo e di partito uscito vincitore dal responso popolare: Giorgia Meloni.