La Goldengas ufficializza Clementi. Aveva già debuttato a Roseto

LaSenigallia hato ieri l’ingaggio di William, chegiàsabato scorso nella vittoriosa trasferta didopo essere stato tesserato in extremis proprio a poche ore dal match., guardia mancina di 27 anni, cresciuto nelle giovanili della Vuelle, ha giocato per anni nelle Marche, prima a Fossombrone, poi due anni fa al Pisaurum in serie C dove segnava 13.5 punti di media con un record di 32. Nel campionato scorso si è trasferito fuori regione per giocare in Lombardia nel Bergamo, prima esperienza in serie B subito vittoriosa perché gli orobici hanno conquistato la promozione dalla B Interregionale alla B Nazionale con, originario di Cagli, che ha giocato 37 partite con 7.5 punti di media e un record di 25 in una sola gara. Senza squadra in questa stagione, si stava comunque allenando e si è presentato in ottime condizioni già a, dove ha esordito subito in quintetto segnando alla fine 13 punti.