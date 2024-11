Thesocialpost.it - Incendio in una mansarda, il fuoco distrugge un appartamento a Milano

Nella serata di mercoledì 27 novembre, unha interessato unain via Farsaglia 5, nel quartiere Calvairate di. Le fiamme, divampate intorno alle 22:30, hanno coinvolto il tetto di unin fase di ristrutturazione. Le cause dell'sono ancora da determinare.Sul posto sono intervenuti i vigili deldel comando provinciale dicon diversi mezzi. Fortunatamente, non si registrano feriti. Le operazioni di spegnimento e messa in sicurezza si sono protratte fino alle 5:30 del mattino seguente. Attualmente, sono in corso accertamenti per stabilire l'origine del rogo.