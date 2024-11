Tvpertutti.it - Il volto di Italo de Il Paradiso delle signore: quando finiscono le riprese

Mauro Negrini, aliasde Il, si espone in merito a questa nona stagione le cui, a breve, volgeranno a conclusione. L'attore, inoltre, fa anche una sorta di bilancio personale di questa annata, oltre a rivelare quale è stata la scena più intensa per lui e quali personaggi del passato vorrebbe ritrovare.Intervista esclusiva a Mauro Negrini, il maggiordomode IlQuali sono state le motivazioni che l'hanno indotta a partecipare alla serie televisiva Il? Le era stato assegnato il ruolo di, o qualcun altro? “Mi hanno affidato subito il ruolo del maggiordomo, un personaggio che gli autori avevano concepito ma non ancora battezzato. Ho avuto così l'opportunità di dare vita a questo personaggio, contribuendo a definirne la personalità e le caratteristiche.