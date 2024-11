Il decreto Bernini sulle università telematiche scontenta tutti La Crui | Tutor e studenti regole da rivedere Ma il governo tira dritto

Leggi su Open.online

La Conferenza dei rettori universitari italiani () ha bocciato la bozza del, giudicandola insufficiente e troppo generica. Tra le principali critiche mosse dai rettori, la mancata definizione del ruolo e delle attività dele l’assenza di obblighi per le attività sincrone nelle diverse fasi formative. Inoltre, i rettori evidenziano come «non siano state apportate variazioni alle numerosità massime degliper ciascuna classe di laurea ai fini di calcolo dell’incremento della docenza minima necessaria, ad esclusione dei corsi di Laurea e Laurea Magistrale in Scienze Infermieristiche e ostetriche e dei corsi di Laurea Magistrale a ciclo unico in area Medico-Sanitaria». Dall’altra parte, la bozza delparere anche gli attori direttamente interessati, gli atenei online, interessati al contrario a un approccio più flessibile.