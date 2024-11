Lopinionista.it - I vantaggi dell’adozione di un software ESG integrato con Data Hub

C’è la necessità di superare le sfide legate all’uso di strumenti obsoleti per una gestione efficace dei datiL’International ESG Day, celebrato il 30 novembre di ogni anno, è una giornata volta a promuovere i principi di sostenibilità ambientale, responsabilità sociale e governance etica. I criteri ESG (Environmental, Social, Governance) rappresentano infatti le linee guida per implementare pratiche aziendali sostenibili e responsabili: questa iniziativa globale diventa così l’occasione per riflettere sull’importanza di misurare e migliorare le prestazioni in queste aree, promuovendo il dialogo tra gli stakeholder e favorendo la condivisione di best practice e strumenti utili per sviluppare strategie ESG efficaci.Un’efficacia che può essere tuttavia compromessa se gli strumenti utilizzati non sono quelli giusti: secondo un recente studio condotto da KPMG e ripreso dalla testata internazionale Forbes, il 47% delle aziende utilizza ancora fogli di calcolo per la gestione dei dati ESG, una pratica che può generare errori, difficoltà nell’aggregazione delle informazioni e inefficienze operative, compromettendo la conformità normativa e l’efficacia complessiva del processo.