Nerdpool.it - I finali autunnali di Chicago Med, Fire e PD classificati dal peggiore al migliore

Leggi su Nerdpool.it

Oneè in pausa per il resto del 2024, ma si è assicurata di uscire di scena con il botto. Tutti e tre gli show della serie,Med,PD, hanno presentatopieni di sorprese e di cliffhanger che hanno messo in pericolo il futuro dei personaggi.Naturalmente, non tutti isono uguali. Ci saranno alcuni colpi di scena che si collegheranno meglio e altri che, francamente, mancheranno completamente il bersaglio. Ecco perché abbiamo deciso di stabilire quale serie di Oneha avuto il peggior finale autunnale e quale il.3.Sappiamo cheè la serie madre del franchise, ma ci sembra che il finale della stagione 13 abbia avuto contemporaneamente troppe cose in ballo e poche. C’erano un sacco di vicende in aria per quanto riguarda Lyla Novak (Jocelyn Hudon) e il suo passato traumatico, Sam Carver (Jake Lockett) e il cane che ha incontrato, e Herrmann (David Eigenberg) e il suo esame da capitano.