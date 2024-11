Ilgiorno.it - Giornata Mondiale contro l’Aids, al San Raffaele di Milano uno studio clinico per testare un vaccino terapeutico

, 28 novembre 2024 – L’infezione da l'HIV continua a rappresentare ancora oggi, anche in Italia, una sfida importante: nel mondo 40 milioni di persone vivono con l'infezione da HIV e un terzo circa non ha ancora accesso alle cure. Nel 2023 si sono infettate oltre 1 milione di persone nel mondo, dato che determina l’urgenza di ricordare l’importanza di comportamenti responsabili e di azioni preventive efficaci. É necessario promuovere l’accesso al test, favorire la prevenzione dell’infezione da HIV e delle malattie sessualmente trasmesse, assicurare a tutte le persone che vivono con l’infezione terapie efficaci ben tollerate nel tempo ed esplorare possibili percorsi di cura definitiva. Proprio per questo il team di Evoluzione e Trasmissione Virale dell’IRCCS Ospedale San, diretto dalla dottoressa Gabriella Scarlatti, ha recentemente avviato unodi fase 1 perla sicurezza e l’efficacia immunitaria di nuovoHIVconsvX.