Figc circola l’ipotesi Del Piero alla presidenza Al momento non me l’ha chiesto nessuno

“Candidaturadella? La situazione è molto semplice, io non mi sono alzato la mattina ed ho deciso di candidarmi, anche perché bisogna essere candidato da qualcuno. Nessuna delle componenti almi hadi ricoprire questo ruolo, se non ti invitano non puoi presentarti da solo”. Alessandro Del, ex calciatore della Juventus, commenta così, le voci della sua possibile candidatura per le prossime elezionidellaè emersa mentre si attende che il presidente uscente Gabriele Gravina sciolga a breve le riserve per una sua ricandidatura e ha provocato le prime reazioni positive di alcuni ex colleghi, come Beppe Bergomi e Bruno Giordano.Con l’Assemblea elettiva fissata per il 3 febbraio e le candidature da depositare entro il 25 dicembre, l’ex numero 10 bianconero starebbe valutando una proposta arrivata da alcuni club di Serie A, ovvero da quella stessa Lega su cui Gravina aspira ad avere pieno sostegno per ripresentarsi con la massima solidità in vista della corsa elettorale.