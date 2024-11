Secoloditalia.it - Felice – Roma

Via Mastro Giorgio, 29 – 00153Telefono: 06/5746800Sito Internet: www.atestaccio.itTipologia:naPrezzi: antipasti 8/13€, primi 10/16€, secondi 15/28€, dolci 7/9€Chiusura: maiOFFERTALa verace osteria che fu è ormai uno sfocato ricordo di unache non c’è più, ma la cui eredità nominale evidentemente funziona molto bene dato che in questo locale, dalle dimensioni più ampie del capostipite e arredato in stile “non luogo”, è difficilissimo trovare posto se non prenotando con largo anticipo, preso com’è d’assalto ormai in larga prevalenza da turisti italiani e stranieri. La cucina è rimasta quella classicana con un menù molto ampio, con alcuni piatti sempre disponibili e numerosi altri solo in alcuni giorni canonici, come da tradizione. L’esecuzione è corretta e in fondo idonea a preservare la tradizione, ma non lascia il segno.