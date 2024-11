Ilgiorno.it - E con il nuovo Codice della Strada la pista di viale Monza è a rischio

Leggi su Ilgiorno.it

Laciclabile disembra avere i giorni contati: rientra, infatti, nell’identikit delle piste non riconosciute daltracciato ieri da Matteo Salvini, ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti. Come noto, la corsia dicondivide la carreggiata con il traffico veicolare ma anche con gli stalli per la sosta e il carico e scarico delle merci. Detto altrimenti, non è delimitata da cordoli ma da una linea tratteggiata disegnata sull’asfalto. Tratteggiata, la linea, perché può essere attraversata dalle auto e da altri mezzi, che possono quindi invadere la ciclabile, perlomeno provvisoriamente, giusto per il tempo necessario a parcheggiare negli stallisosta o in quelli per il carico e scarico delle merci. Non bastasse, lungoc’è anche qualche fermata dei bus Atm.