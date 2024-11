Tpi.it - Don Matteo 14: le anticipazioni (trama e cast) della sesta puntata

Don14: leQuesta sera, giovedì 28 novembre 2024, alle ore 21.30 su Rai 1 va in onda ladi Don14, la fiction di successo con protagonista Raoul Bova che torna a vestire i panni di don Massimo. Ma quali sono lequinta? Ecco tutte le informazioni.Il Maresciallo Cecchini ha avuto una brillante idea: partecipare al gioco televisivo Reazione a Catena, in onda su Rai 1. Ha poco tempo per mettere su una squadra. Dopo vari tentativi, riesce a coinvolgere sia la PM, appassionata del quiz televisivo, sia il Capitano Martini, desideroso di riavvicinarsi all’ex fidanzata. Nel frattempo, Giulia ha cambiato lavoro socialmente utile ed è stata assegnata all’assistenza di una donna invalida che non sembra essere molto propensa a farsi aiutare dalla ragazza.