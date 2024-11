Bergamonews.it - Debora Serracchiani a Bergamo per parlare dell’emergenza Giustizia

“Nonostante la riforma Cartabia e i finanziamenti del PNRR, il sistemacontinua a soffrire di gravi carenze. Mancano magistrati, personale amministrativo, e la digitalizzazione stenta a decollare. È una situazione allarmante che non trova risposte adeguate nelle azioni del Governo, per questo abbiamo organizzato venerdì 29 novembre dalle 18.30 in sala Galmozzi auna tavola rotonda con la responsabile nazionale, l’onorevole“, dichiara l’avvocato Federico Pedersoli, responsabilee Formazione PD.“Il quadro si aggrava ulteriormente con l’emergenza carceraria, segnata da sovraffollamento e condizioni inumane”, continua Pedersoli.” Sono 81 i suicidi nelle carceri dall’inizio dell’anno, un dato che parla da solo. Le condizioni di chi vive negli istituti penitenziari, inclusa la polizia penitenziaria, sono intollerabili”, ha sottolineato.