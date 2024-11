Iodonna.it - Dalle torte salate a quelle dolci con un tocco di originalità e gusto. Ecco cinque ricette invernali da provare

Dal sedano rapa al cavolo nero, dalla zucca alla ribollita. L’inverno offre tanti ingredienti per preparare ottimi piatti.quali lasciarsi ispirare per pranzo, cena e dessert.Vellutata di sedano rapa e caroteCon carote, patate, sedano rapa, cipollotti, nocciole e paprika piccante Leggi anche › Come idratarsi in autunno e inverno: consigli enel libro di Angelica Amodei Purè di patate e zucca in formaDovrete ottenere un composto compatto, da versare in uno stampo con carta fornoTorta salata di verdure all’aglio orsino ed erba cipollinaColoratissima. Con melanzane, zucchine, peperoni rossi e gialliRibollita toscanaCon pane raffermo, fagioli cannellini, cavolo nero, bietola, verza e carote Leggi anche › «Io, vegetariana, chef per un giorno nella cucina del Flower Burger» AranciamisùCon arance candite, mascarpone, caffè, uova, zucchero e marsalaiO Donna ©RIPRODUZIONE RISERVATAL'articolod’inverno: 5 idee d’ispirazione tra sedano rapa e arance iO Donna.