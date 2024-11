Culture | alle Officine San Carlo Viviani Bohème di Francesco Saponaro

Leggi su Ildenaro.it

D oggi e fino al 30 novembre,Sanospita, un progetto firmato dache si ispira all’opera Ladei comici di Raffaele. Questo studio per una messa in scena rielabora e attualizza i temi dell’opera originale, intrecciando sapientemente tradizione e modernità attraverso un raffinato lavoro di drammaturgia.celebra la poesia della strada e l’attualità del linguaggio teatrale di Raffaele, al centro del progetto con la sua visione universale che intreccia scrittura scenica, musica e canto. L’opera, dalla struttura metateatrale, rielabora temi e conflitti originali in chiave contemporanea, popolandosi di canzonettiste, comici decaduti, impresari spregiudicati e macchiettisti, figure grottesche che un tempo animavano la Gria Umberto I di Napoli.