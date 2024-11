Ilnapolista.it - Criscitiello: “Domani Gravina presenta la sua candidatura a presidente della Figc”

Il direttore di Sportitalia, Michelelancia una indiscrezione clamorosa. Secondo il giornalista, Gabriele, attualeannuncerà la suaper la presidenzafederazione, rimanendo così a capostessa. Su X,scrive:“Esclusiva-Gabrielepresenterà ufficialmente la sua”.Esclusiva-Gabrielepresenterà ufficialmente la sua@tvdellosport #sportitalia— Michele(@M) November 28, 2024Leggi anche: Del Piero agita il calcio italiano. Cairo, Lotito, De Laurentiis lo vogliono al posto di(che però ha i voti)fissa per il 3 febbraio l’Assemblea elettiva: «Non ho ancora sciolto le riserve sulla mia»Gabrieleha informato il Consiglio Federaledecisione di convocare per il prossimo 3 febbraio l’Assemblea per il rinnovo delle cariche a Roma presso l’Hotel Cavalieri A Waldorf Astoria.