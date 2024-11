Gaeta.it - Corte d’appello dell’aquila: assoluzione confermata nella vicenda ‘do ut des’ legata al sisma

Facebook WhatsAppTwitter La recente decisione dellaha confermato l’degli imputati nel caso noto come ‘Do ut, un’inchiesta che ha suscitato ampio dibattito e interesse mediatico, non solo locale ma anche internazionale. A distanza di oltre quattro anni dalla sentenza di primo grado, la Procura aveva tentato di rivedere il caso con un ricorso, ma i giudici hanno stabilito che non ci sono elementi sufficienti per procedere. Questo articolo esplora le sfide legali e le implicazioni di questo caso per la città, la sua ricostruzione e la governance.La: un caso di corruzione post-terremotoL’inchiesta riguardante i puntellamenti dopo il terremoto del 2009 ha preso piede nel 2014, ponendo L’Aquila sotto i riflettori della cronaca giudiziaria.