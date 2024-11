Sport.quotidiano.net - Conference League, quarta giornata: a Firenze arriva il Pafos, il Chelsea in Germania

Milano, 28 novembre 2024 - Non solo Champions ed Europa, questa settimana ritorna anche l'appuntamento con la Uefa. Impegnata nella terza competizione europea c'è la Fiorentina di Raffaele Palladino che questa sera (giovedì 28 novembre, ndr) affronterà la squadra cipriota del. Nonostante la sconfitta per 2-1 contro l'APOEL nell'ultimo turno di, la Viola sta vivendo uno splendido momento di forma: l'ultima sconfitta in campionato risale al 15 settembre (3-2 a Bergamo contro l'Atalanta) e da lì in poi un pareggio nel derby contro l'Empoli e solo vittorie (tra cui il 2-1 contro il Milan e il 5-1 contro la Roma). In campo Europeo, dopo i successi contro i The New Saints e il San Gallo, c'è stata la battuta d'arresto a Nicosia contro l'APOEL dove il gol di Ikoné non è bastato per raddrizzare una partita sfortunata.