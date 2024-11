Bergamonews.it - Callas e Abramovi?, donne oltre il mito insieme a Gres Art 671

Bergamo. Ci sonoche non vivono semplicemente la loro esistenza, ma la trasformano in. Mariae Marina? appartengono a questa ristretta cerchia: artuste che hanno trasceso il proprio tempo per creare un ponte tra l’umano e il divino, tra il presente e l’eternità. La prima, con la sua voce, ha scolpito emozioni immortali; la seconda, con il corpo, ha sfidato limiti fisici e mentali per trasformarli in un atto artistico totale. Cosa hanno in comune la più famosa delle cantanti d’opera e la madre della body art? I loro destini, di epoche diverse, tra vulnerabilità e forza titanica, si incontrano in sette dimensioni: vita, arte,, scandalo, corpo, guerra, morte.Mercoledì 27 novembre 2024, alart 671, Maria e Marina si sono trovate fianco a fianco per la prima volta.