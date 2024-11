Thesocialpost.it - Von der Leyen in bilico, oggi il voto: “Al centro agenda Draghi”

il Parlamento europeo è chiamato a undecisivo sulla nuova Commissione guidata da Ursula von der. Un passaggio fondamentale per la politica europea, ma anche un banco di prova per la leader che si trova a dover affrontare un’aula più frammentata e divisa anche da tensioni interne alle alleanze. Il numero chiave è 401, la soglia dei voti con cui von derè stata riconfermata presidente della Commissione lo scorso luglio. Seil suo nuovo collegio dei commissari non raggiungesse quel numero, pur essendo sufficiente la maggioranza semplice, le conseguenze politiche potrebbero essere significative, e sarebbe messo in discussione il percorso intrapreso.Le difficoltà politicheL’apertura di Von derai Conservatori e Riformisti Europei, una mossa che avrebbe dovuto ampliare il consenso, ha invece creato tensioni.