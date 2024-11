Romadailynews.it - Viabilità Roma Regione Lazio del 27-11-2024 ore 15:30

Leggi su Romadailynews.it

DEL 27 NOVEMBREORE 15.20 GINA PANDOLFOUN SALUTO BEN TROVATI DALLA REDAZIONE DI ASTRAL INFOMOBILITÀ, UN SERVIZIO DELLAIN APERTURA LO SCIOPERO GENERALE DI 24 ORE INDETTO DA ALCUNE SIGLE SINDACALI E IN PROGRAMMA PER VENERDÌ 29 NOVEMBRE, DIVERSI I SETTORI COINVOLTIGLI EFFETTI SUL FRONTE DEL TRASPORTO PUBBLICO:AL’AGITAZIONE COINVOLGE LE RETI GESTITE DA ATAC E DATPLNELLA NOTTE TRA IL 28 E IL 29 NOVEMBRE NON È GARANTITO IL SERVIZIO DELLE LINEE NOTTURNESONO RISPETTATE LE FASCE DI GARANZIA DA INIZIO TURNO DIURNO ALLE 08.30 POI DALLE 17.00 ALLE 20.00ADERISCE ALLO SCIOPERO ANCHE LA REGIONALE COTRAL, CON LE LINEE BUS E LE FERROVIE REGIONALI METRE E-VITERBOLA PROTESTA NON INTERESSA I COLLEGAMENTI DEL GRUPPO FERROVIE DELLO STATOORA LAPER TRAFFICO INTENSO IN INTERNA SI STA IN CODA TRA LE USCITE CASSIA VEIENTANA E SALARIA POI CODE A TRATTI DALLA NOMENTANA ALLA PRENESTINA, AUTO IN CODA DALLA DIRAMAZIONESUD ALL’APPIAIN ESTERNA TRAFFICO RALLENTATO CON CODE DALLA LAURENTINA ALLA DIRAMAZIONESUDPRIME CODE IN USCITA SUL TRATTO URBANO DELLA A24 DA TOGLATTI AL RACCORDO ANULAREIL TRASPORTO FERROVIARIOCIRCONE RALLENTATA SULL’ALTA VELOCITÀ-NAPOLI PER UN GUASTO ALLA LINEA TRA GRICIGNANO E AFRAGOLARITARDI FINO A 30 MINUTI PER I TRENI ALTA VELOCITÀ COINVOLTIDA GINA PANDOLFO E ASTRAL INFOMOBILITÀ È TUTTO, GRAZIE PER L’ATTENZIONE AL PROSSIMO AGGIORNAMENTO Servizio fornito da Astral