Romadailynews.it - Viabilità Roma Regione Lazio del 27-11-2024 ore 12:30

DEL 27 NOVEMBREORE 12.20 SARA SPANOBEN TROVATI DALLA REDAZIONE DI ASTRAL INFOMOBILITÀ, UN SERVIZIO DELLAIN APERTURA ANCORA CODE PER IL RIPRISTINO DI UN INCIDENTE AVVENUTO QUESTA MATTINA SULL’A1NAPOLI TRA L’ALLACCIAMENTO DELLA DIRAMAZIONESUD E L’A24TERAMO IN DIREZIONE FIRENZECODE PER TRAFFICO INTENSO SULLA DIRAMAZIONESUDTRA TOR VERGATA E IL RACCORDO IN DIREZIONE DI QUEST’ULTIMOSUL RACCORDO ANULARE CODE IN CARREGGITA INTERNA ALL’ALTEZZA DELLA A24TERAMOINFINE PER TRASPORTO PUBBLICOL’ALTA VELOCITANAPOLI è RALLENTATA IN PROSSIMITA DI CASSINO IN DIREZIONEPER UN PROBLEMA TECNICO AD UN TRENO. SONO STIMATI RITARDI FINO A 30 MINUTIDA SARA SPANO E ASTRAL INFOMOBILITA’ E’ TUTTO, GRAZIE PER L’ATTENZIONE A PIU’ TARDI Servizio fornito da Astral